Cronaca 541

Rapina a una banca di Sommatino da 82mila euro: tre condannati

Al direttore della filiale furono legate le caviglie e un dipendente fu costretto a consegnare i soldi

Rita Cinardi

27 Ottobre 2022 17:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rapina-a-una-banca-di-sommatino-da-82mila-euro-tre-condannati- Copia Link Condividi Notizia

Il giudice del Tribunale di Caltanissetta Emanuela Carrabotta ha condannato i mazzarinesi Davide Ginevra e Cristian Ginevra per rapina aggravata alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 2.400 euro ciascuno, e il gelese Kevin Petro alla pena di 4 anni e 8 mesi e al pagamento di una multa di 1.600 euro. I tre, difesi dagli avvocati Antonio Ficarra, Maurizio Cannizzo e Flavio Sinatra, erano accusati di aver messo a segno una rapina a Sommatino il 16 marzo 2021. Due di loro armati di pistola hanno atteso l’arrivo del direttore della Banca Sicana nella filiale sommatinese per poi minacciarlo intimandogli di aprire le casse e consegnare i soldi. L’uomo non aveva con sé le chiavi e quindi hanno atteso l’arrivo di un dipendente. All’arrivo di quest’ultimo avevano legato le caviglie al direttore con delle fascette. A consegnare i soldi era stato il dipendente della banca che fu costretto, sotto la minaccia dell’arma, a prelevare ben 82 mila euro. I tre furono arrestati dai carabinieri a seguito di un’ordinanza cautelare emessa dal gip e accusati oltre che di rapina aggravata anche di associazione a delinquere. Accusa, quest’ultima, dalla quale sono stati assolti. Alla banca Sicana, che si è costituita parte civile con l’avvocato Giuseppe Dacquì è stata riconosciuta una provvisionale di 3mila euro. Il processo si è svolto con il rito abbreviato



Il giudice del Tribunale di Caltanissetta Emanuela Carrabotta ha condannato i mazzarinesi Davide Ginevra e Cristian Ginevra per rapina aggravata alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 2.400 euro ciascuno, e il gelese Kevin Petro alla pena di 4 anni e 8 mesi e al pagamento di una multa di 1.600 euro. I tre, difesi dagli avvocati Antonio Ficarra, Maurizio Cannizzo e Flavio Sinatra, erano accusati di aver messo a segno una rapina a Sommatino il 16 marzo 2021. Due di loro armati di pistola hanno atteso l'arrivo del direttore della Banca Sicana nella filiale sommatinese per poi minacciarlo intimandogli di aprire le casse e consegnare i soldi. L'uomo non aveva con sé le chiavi e quindi hanno atteso l'arrivo di un dipendente. All'arrivo di quest'ultimo avevano legato le caviglie al direttore con delle fascette. A consegnare i soldi era stato il dipendente della banca che fu costretto, sotto la minaccia dell'arma, a prelevare ben 82 mila euro. I tre furono arrestati dai carabinieri a seguito di un'ordinanza cautelare emessa dal gip e accusati oltre che di rapina aggravata anche di associazione a delinquere. Accusa, quest'ultima, dalla quale sono stati assolti. Alla banca Sicana, che si è costituita parte civile con l'avvocato Giuseppe Dacquì è stata riconosciuta una provvisionale di 3mila euro. Il processo si è svolto con il rito abbreviato

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare