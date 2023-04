Rapina ad un supermercato in via Venezia a Gela: uno dei rapinatori era armato

L'episodio si è registrato verso la chiusura dell'attività commerciale. Sul posto sono presenti polizia e carabinieri

Redazione

Rapina questa sera in un supermercato di via Venezia a Gela poco prima della chiusura. Due persone, di cui una armata, si sono fatte consegnare dalle cassiere dell'attività commerciale i soldi che erano nella cassa e poi sono fuggiti via. Sul posto dopo la chiamata d'emergenza sono giunti carabinieri e polizia. Al momento non risultano feriti.



