Cronaca 182

Rapina a Di Pietro, il Sindaco di Gela: "Non lascerò soli i commercianti"

Lo ha detto il Sindaco Lucio Greco, dopo la rapina subita ieri sera dal commerciante gelese dopo la chiusura del supermercato

Redazione

“Sono profondamente indignato per quanto accaduto a Nunzio Di Pietro la scorsa sera. A lui, alla sua famiglia ed a tutti i commercianti gelesi va la mia solidarietà, che non sarà solo formale ma di fatto. Ho già avuto modo di incontrare il Prefetto, che ha già dimostrato sensibilità e con cui ho condiviso la ferma volontà di attivare celermente la videosorveglianza. Non lascerò solo i commercianti in questa battaglia di sicurezza e legalità. A Nunzio ed ai suoi familiari l’invito è quello di non mollare malgrado il comprensibile scoramento in questi delicati momenti”. Lo ha detto il Sindaco Lucio Greco, dopo la rapina subita ieri sera dal commerciante gelese dopo la chiusura del supermercato.



