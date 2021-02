Attualita 146

Randagismo, stanziati a Gela 550 mila euro: il servizio non ha mai subito interruzioni

Solo nell'ultimo week end sono stati accalappiati 4 cani, che ora sono al sicuro nella struttura convenzionata

Redazione

15 Febbraio 2021 15:58

In riferimento alle segnalazioni inerenti aggressioni da parte di cani randagi in città, l'amministrazione comunale e la dirigente del settore Ambiente, ing. Grazia Cosentino, precisano quanto segue:- Dall'inizio dell'anno, non risulta ai nostri uffici alcuna segnalazione relativa ad aggressioni da parte di cani randagi.

- Il servizio di perlustrazione del territorio non è mai stato interrotto, sebbene la convenzione con Dog Village sia in fase di rinnovo. Il ritardo nel rinnovo è dovuto a normali procedure amministrative che si verificano ad ogni nuovo inizio d’anno ed al cambio di funzionario nel settore Ambiente, non alla mancanza di soldi, perché nel Peg del bilancio dedicato al capitolo randagismo nel 2021 sono previsti 550.000 euro.

- Di recente, sono pervenute ai nostri uffici 3 segnalazioni relative ad animali vaganti, di cui solo una nel centro abitato, vicino ad un noto lido del lungomare. Le altre due in aperta campagna. In ogni caso la ditta è già prontamente intervenuta. Un'altra segnalazione ha riguardato la zona nei pressi della scuola Nicholas Green, ma in questo caso trattasi di cuccioli abbandonati, non di randagi né tantomeno di animali pericolosi.

- Solo nell'ultimo week end sono stati accalappiati 4 cani, che ora sono al sicuro nella struttura convenzionata.



