Cronaca 324

Ramacca, tenta di uccidere un uomo che aveva offeso la categoria di lavoro della fidanzata

La vittima, per le percosse, ha subito l'asportazione della milza. In carcere un uomo di 37 anni, ai domiciliari il 27enne che si trovava con lui

Redazione

Avrebbe picchiato selvaggiamente un 32enne, che per le lesioni riportate ha dovuto subire l'asportazione chirurgica della milza, perché avrebbe «offeso e denigrato» pubblicamente gli assistenti sociali, categoria della quale farebbe parte anche la sua fidanzata. È l’accusa contestata dalla Procura di Caltagirone a un 37enne che è stato fermato per tentativo di omicidio da carabinieri della stazione di Ramacca coadiuvati dai colleghi del nucleo operativo della Compagnia di Palagonia. Lo stesso provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 27enne che era con lui, il 13 gennaio scorso in via Giusti, nel centro di Ramacca, centro agricolo del Catanese, dove è avvenuta l’aggressione. In sede di convalida il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 37enne e disposto gli arresti domiciliari per il 27enne.

Una svolta alle indagini, ricostruisce in una nota la Procura di Caltagirone, è arrivata dalla visione delle registrazioni fatte da telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'aggressione. La vittima sarebbe stata colpita dal 37enne con una serie di violenti pugni e calci e avrebbe subito anche un tentativo di strangolamento con una sciarpa. Il 27enne avrebbe allontanato con degli spintoni una persona che cercava di porre fine alle violenze e di soccorrere il malcapitato. I due erano stati fermati dai carabinieri dopo l’episodio: il 27enne nella villa comunale, il 37enne a casa, dove militari dell’Arma hanno trovato gli abiti che indossava al momento dell’aggressione.



