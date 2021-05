Sport 282

Rally di Caltanissetta, le iscrizioni alla gara in programma il 12 e 13 giugno proseguono a pieno ritmo

Il Rally di Caltanissetta Historic Rally è valido anche per il campionato siciliano auto storiche

Redazione

27 Maggio 2021 15:55

Già all'indomani dell'apertura delle iscrizioni il 19° Rally di Caltanissetta Trofeo Totò Tornatore, in programma il 12 e 13 giugno sta raccogliendo un massiccio numero di adesioni di equipaggi provenienti da tutta la Sicilia. La gara organizzata dalla Caltanissetta Corse con la collaborazione dell'automobile Club di Caltanissetta è valida per il Campionato Siciliano auto moderne, per la Coppa Rally di Zona 8^ con coefficiente di 1,5, ovvero la serie nazionale propedeutica rilanciata completamente dalla Commissione Rally ACI Sport presieduta da Daniele Settimo. Il Rally di Caltanissetta Historic Rally è valido anche per il campionato siciliano auto storiche, infatti si sono aperte pochi giorni fa anche le iscrizioni per gli equipaggi delle vetture storiche che al pari di quelle moderne, si sfideranno sulle due prove speciali da ripetere tre volte, la prova “Capodarso Lannari” e la “SS 640”.

“Siamo felici dell’immediato entusiasmo che gli equipaggi hanno avuto iscrivendosi subito alla manifestazione - sottolinea il patron della Caltanissetta Corse Peppe Lombardo - così come quello degli imprenditori che unitamente al Comune di Caltanissetta e agli Enti Locali che ci stanno supportando, hanno scommesso sul rally. Come sappiamo mancherà purtroppo quello che è uno dei valori aggiunti di questa manifestazione, cioè il pubblico che, in aderenza al decreto del 3 dicembre 2020 non potrà assistere alla gara. Per questa ragione stiamo approntando una massiccia copertura mediatica con servizi anche sui network nazionali”. La partenza e l'arrivo così come la direzione gara e la segreteria organizzativa saranno ubicate al Centro Culturale Polivalente Michele Abbate mentre i riordini saranno allestiti al foro boario. Tutte le informazioni, i moduli di iscrizione, il regolamento particolare di gara e la mappa del percorso sono già disponibili sul sito ufficiale della competizione all'indirizzo www.caltanissettacorse.it.



