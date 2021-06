Sport 251

Rally di Caltanissetta, delegati provinciali dell'Aci Sport Sicilia al centro polivalente

Incontro di programmazione tra in vertice e i delegati provinciali. Settimo: "Collaboriamo per il futuro"

Redazione

12 Giugno 2021 17:40

Questa mattina presso il Centro Polivalente "Michele Abate" il Delegato/Fiduciario Aci Sport Sicilia Daniele Settimo, ha incontrato tutti i delegati provinciali degli Automobile Club della Sicilia, in occasione del 19° Rally di Caltanissetta. Scopo dell’incontro: sviluppare nuove attività in ambito regionale, con organizzatori, conduttori ed ufficiali di gara. Il Delegato/Fiduciario Daniele Settimo ha dichiarato: “Avere un dialogo costante e dei momenti di confronto con tutti i rappresentanti della delegazione aiuta molto a coordinare il lavoro e svilupparlo in modo efficace. L’auspicio è quello questi momenti possano aumentare e che gli stessi possono essere punto di scambio di informazioni per dare sempre nuovi impulsi allo sport nella nostra regione. www.acisportdelegazionesicilia.it è il sito web ufficiale della Delegazione.



