Rally di Caltanissetta, boom di iscrizioni: già 60 gli equipaggi pronti a partecipare

Le iscrizioni sono ancora aperte. Parteciperanno all'evento sportivo vetture moderne e storiche

Redazione

04 Giugno 2021 19:06

Quando mancano ancora pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni, sono già 60 gli equipaggi delle vetture moderne e storiche che hanno perfezionato l’iscrizione al Rally di Caltanissetta Trofeo Totò Tornatore in programma il fine settimana del 12 e 13 giugno. Come da aspettative della vigilia quindi il rally del Nisseno sta raccogliendo l’entusiasmo del motorsport regionale con piloti e preparatori che arriveranno da tutta la Sicilia. La gara organizzata dalla Caltanissetta Corse del patron Peppe Lombardo con la collaborazione dell’automobile Club di Caltanissetta è valida per il Campionato Siciliano auto moderne, per la Coppa Rally di Zona 8^ con coefficiente di 1,5, ovvero la serie nazionale propedeutica rilanciata completamente dalla Commissione Rally ACI Sport presieduta da Daniele Settimo e per il Campionato Siciliano Auto Storiche.

Il 19° Rally di Caltanissetta si svolgerà su due prove speciali da ripetere tre volte, la prova “Capodarso Lannari” e la “SS 640”. La partenza e l’arrivo così come la direzione gara e la segreteria organizzativa saranno ubicate al Centro Culturale Polivalente Michele Abbate mentre i riordini saranno allestiti al foro boario. A proposito del percorso, sono già arrivati tutti i nulla osta dagli enti gestori delle strade per lo svolgimento del rally.

La vettura 0 ovvero l’auto stradale che dopo la chiusura del percorso alla viabilità ordinaria avrà il compito di valutare le condizioni di sicurezza propedeutiche allo start di gara sarà condotta da un equipaggio d’eccezione formato da Riccardo Arceri, scalatore palermitano già vincitore del titolo di Classe 1600 di Gruppo A del CIVM, navigato dal gentleman driver nisseno Marcello Certisi, esperto pilota di auto storiche che per l’occasione lascerà in garage la sua fida Mini Morris per salire sul sedile sinistro di una BMW fornita dalla concessionaria AD Pugliese di Caltanissetta. Il direttore di gara sarà Manlio Mancuso, coadiuvato da Marco Cascino. “

Manca ancora qualche giorno alla chiusura delle iscrizioni - spiega Peppe Lombardo - ma siamo già pienamente soddisfatti dei numeri e dell’entusiasmo che il Rally di Caltanissetta genera nel motorsport siciliano. Voglio ringraziare fin da adesso i piloti e i team che verranno a confrontarsi a Caltanissetta. Stesso ringraziamento che rivolto agli Enti e alle aziende che ci stanno dando un supporto importante per l’organizzazione di questo evento considerato tra i grandi eventi siciliani”. La competizione che si svolgerà senza pubblico sarà trasmessa in diretta nelle sue fasi salienti attraverso i canali social. Tutte le informazioni, i moduli di iscrizione, il regolamento particolare di gara e la mappa del percorso sono già disponibili sul sito ufficiale della competizione all’indirizzo www.caltanissettacorse.it.



