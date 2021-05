Sport 258

Rally di Caltanissetta, aperte le iscrizioni della gara che si terrà il 12 e 13 giugno

Inizia la raccolta delle adesioni per uno degli appuntamenti motoristici più apprezzati della Sicilia

Redazione

21 Maggio 2021 12:42

Si sono aperte le iscrizioni del Rally di Caltanissetta Trofeo Totò Tornatore che si disputerà nel Nisseno il 12 e il 13 Giugno. La gara organizzata dalla Caltanissetta Corse del patron Peppe Lombardo con la collaborazione dell'automobile Club di Caltanissetta è valida per il Campionato Siciliano auto moderne, per la Coppa Rally di Zona 8^ con coefficiente di 1,5, ovvero la serie nazionale propedeutica rilanciata completamente dalla Commissione Rally ACI Sport presieduta da Daniele Settimo. Con l'approvazione del Regolamento Particolare di gara delle auto moderne inizia pertanto la raccolta delle adesioni per uno degli appuntamenti motoristici più apprezzati della Sicilia. Il 19^ Rally di Caltanissetta è valido anche quale Historic Rally valido per il Campionato Siciliano Auto Storiche le cui iscrizioni si apriranno nelle prossime ore.

A dirigere la manifestazione sarà il direttore di gara Manlio Mancuso con il supporto dell'esperto direttore Marco Cascino. Il Rally di Caltanissetta gode del supporto del Comune di Caltanissetta, del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, della Regione Siciliana e di un congruo numero di imprenditori che considerano il rally nisseno come uno tra i grandi eventi di carattere regionale. La competizione si svolgerà senza pubblico in aderenza alle direttive ministeriali e federali per il contenimento del coronavirus. A tal proposito gli organizzatori stanno lavorando alla possibilità di poter trasmettere le fasi salienti del rally in diretta social.

“L’apertura delle iscrizioni - spiega l'organizzatore Peppe Lombardo - è sempre un momento emozionante perché tocchi il polso della passione per il motorsport che in Sicilia è sempre fortissima. Siamo certi che questa competizione costituisce oltre che un momento di ottimismo nella speranza di una auspicata ripresa alla normalità, anche una preziosa occasione di rilancio economico del territorio con attività ricettive e aziende dell'indotto che faranno registrare il consueto tutto esaurito nel weekend di gara”. Tutte le informazioni, i moduli di iscrizione, il regolamento particolare di gara e la mappa del percorso sono già disponibili sul sito ufficiale della competizione all'indirizzo www.caltanissettacorse.i



Si sono aperte le iscrizioni del Rally di Caltanissetta Trofeo Totò Tornatore che si disputerà nel Nisseno il 12 e il 13 Giugno. La gara organizzata dalla Caltanissetta Corse del patron Peppe Lombardo con la collaborazione dell'automobile Club di Caltanissetta è valida per il Campionato Siciliano auto moderne, per la Coppa Rally di Zona 8^ con coefficiente di 1,5, ovvero la serie nazionale propedeutica rilanciata completamente dalla Commissione Rally ACI Sport presieduta da Daniele Settimo. Con l'approvazione del Regolamento Particolare di gara delle auto moderne inizia pertanto la raccolta delle adesioni per uno degli appuntamenti motoristici più apprezzati della Sicilia. Il 19^ Rally di Caltanissetta è valido anche quale Historic Rally valido per il Campionato Siciliano Auto Storiche le cui iscrizioni si apriranno nelle prossime ore. A dirigere la manifestazione sarà il direttore di gara Manlio Mancuso con il supporto dell'esperto direttore Marco Cascino. Il Rally di Caltanissetta gode del supporto del Comune di Caltanissetta, del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, della Regione Siciliana e di un congruo numero di imprenditori che considerano il rally nisseno come uno tra i grandi eventi di carattere regionale. La competizione si svolgerà senza pubblico in aderenza alle direttive ministeriali e federali per il contenimento del coronavirus. A tal proposito gli organizzatori stanno lavorando alla possibilità di poter trasmettere le fasi salienti del rally in diretta social. "L'apertura delle iscrizioni - spiega l'organizzatore Peppe Lombardo - è sempre un momento emozionante perché tocchi il polso della passione per il motorsport che in Sicilia è sempre fortissima. Siamo certi che questa competizione costituisce oltre che un momento di ottimismo nella speranza di una auspicata ripresa alla normalità, anche una preziosa occasione di rilancio economico del territorio con attività ricettive e aziende dell'indotto che faranno registrare il consueto tutto esaurito nel weekend di gara". Tutte le informazioni, i moduli di iscrizione, il regolamento particolare di gara e la mappa del percorso sono già disponibili sul sito ufficiale della competizione all'indirizzo www.caltanissettacorse.i

Ti potrebbero interessare