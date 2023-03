Raid al centro Padre nostro, Albano: «Un brutto segnale, ma non intimorirà chi sostiene questa realtà»

Raid al centro Padre nostro, Albano: «Un brutto segnale, ma non intimorirà chi sostiene questa realtà»

Un'altra azione di disprezzo all'azione e alla memoria del beato Padre Puglisi

«Condanniamo con forza gli atti vandalici nei locali del Centro Padre Nostro, dove per altro sorgerà il poliambulatorio di prossimità a Brancaccio. È stata un'ulteriore azione di disprezzo all'azione e alla memoria del beato Padre Puglisi. Un brutto segnale che però certamente non intimorirà il suo presidente, i volontari e le istituzioni comunali, regionali e statali che sin dalla nascita del centro sono stati attivi nel sostenerlo e farlo crescere, fino a farne una importante e fondamentale realtà in un territorio difficile della città di Palermo». Lo dichiara l'assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano.



