Cronaca 154

Raid a Gela, tagliati gli pneumatici di dieci auto parcheggiate a Macchitella

Ad accorgersi del gesto i proprietari delle vetture. Indaga la polizia

Redazione

18 Luglio 2022 15:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/raid-a-gela-tagliati-gli-pneumatici-di-dieci-auto-parcheggiate-vicino-ad-una-rotonda Copia Link Condividi Notizia

Raid nella notte a Gela. Ignoti hanno tagliato gli pneumatici di 10 auto parcheggiate nell’area che costeggia la rotonda ad est di Macchitella. Ad accorgersi del gesto i proprietari delle vetture che stamattina volevano, come di consueto, salire sui propri mezzi per recarsi a lavoro o a sbrigare faccende. Una brutta sorpresa: tutti e quattro gli pneumatici di ogni singola vettura completamente distrutti. Sul posto è intervenuta la polizia che ha interrogato i possessori dei mezzi e verbalizzato tutto quanto. Adesso si sta procedendo con la verifica di eventuali sistemi di videosorveglianza nella zona che possano dare un contributo alle indagini.

Nessuno nella zona ha visto movimenti sospetti o udito rumori molesti. Spetterà agli agenti capire il perchè del gesto: se si tratta di una bravata estiva oppure di un gesto da parte di qualcuno che non voleva che le auto fossero posteggiate nell'area che costeggia la rotonda.Non era mai accaduto un'azione simile a Gela, con decine di auto danneggiate. Intanto, i proprietari dei mezzi, stamattina, hanno dovuto attendere pazientemente il carroattrezzi per rimuovere le auto e sostituire le gomme.(Gds.it)



Raid nella notte a Gela. Ignoti hanno tagliato gli pneumatici di 10 auto parcheggiate nell'area che costeggia la rotonda ad est di Macchitella. Ad accorgersi del gesto i proprietari delle vetture che stamattina volevano, come di consueto, salire sui propri mezzi per recarsi a lavoro o a sbrigare faccende. Una brutta sorpresa: tutti e quattro gli pneumatici di ogni singola vettura completamente distrutti. Sul posto è intervenuta la polizia che ha interrogato i possessori dei mezzi e verbalizzato tutto quanto. Adesso si sta procedendo con la verifica di eventuali sistemi di videosorveglianza nella zona che possano dare un contributo alle indagini. Nessuno nella zona ha visto movimenti sospetti o udito rumori molesti. Spetterà agli agenti capire il perchè del gesto: se si tratta di una bravata estiva oppure di un gesto da parte di qualcuno che non voleva che le auto fossero posteggiate nell'area che costeggia la rotonda.Non era mai accaduto un'azione simile a Gela, con decine di auto danneggiate. Intanto, i proprietari dei mezzi, stamattina, hanno dovuto attendere pazientemente il carroattrezzi per rimuovere le auto e sostituire le gomme.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare