Ragusa, ruba postepay e soldi a defunto: sospesa operatrice sociosanitaria

Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza di un Postamat gli investigatori dell'Arma sono riusciti a risalire alla 61enne

Redazione

Avrebbe rubato dei contanti e una carta Postepay a un defunto. Nei guai è finita un'operatrice sociosanitaria di Ragusa raggiunta dalla misura cautelare della sospensione dall'esercizio di pubblico servizio, emessa dal gip ed eseguita dai carabinieri. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di una donna che ha denunciato il furto di contanti e di una Postepay a un malato terminale, poi defunto, da lei assistito all'ospedale Maria Paternò Arezzo. Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza di un Postamat gli investigatori dell'Arma sono riusciti a risalire alla 61enne, immortalata mentre tentava di prelevare del contante utilizzando la carta rubata.

La donna, approfittando del decesso del paziente, si sarebbe appropriata di 100 euro e della carta del defunto, custoditi nel portafoglio insieme al codice Pin e avrebbe tentato di utilizzarla senza successo per prelevare contanti. Per l'operatrice sociosanitaria è scattata la denuncia per furto aggravato continuato.



