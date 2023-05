Cronaca 239

Ragusa, forzavano portiere e blocchi di avviamento per poi fuggire sulle auto: due arrestati

I due ladri d'auto sono stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza

Redazione

08 Maggio 2023 06:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ragusa-forzavano-portiera-e-blocco-di-avviamento-per-poi-fuggire-sulle-auto-due-arrestati Copia Link Condividi Notizia

La Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere disposte dal Gip del Tribunale di Ragusa nei confronti di due uomini rispettivamente di anni 25 e anni 22, entrambi con precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio. Le misure cautelari sono state applicate a seguito dei gravi indizi di colpevolezza emersi a loro carico nel contesto delle indagini immediatamente avviate alla luce dei numerosi furti di auto utilitarie avvenuti durante lo scorso anno nel territorio di Ragusa, in particolare nel mese di giugno del 2022.

Le indagini hanno permesso di accertare, grazie anche alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza nelle vie interessate dai furti, le modalità con cui venivano commessi i reati da parte degli arrestati. I due agivano in un territorio diverso da quello di residenza e quasi sempre di notte. Si introducevano all’interno dei veicoli forzando, quasi sempre, la chiusura della portiera e il blocco di avviamento, per poi darsi alla fuga con i mezzi sottratti, che venivano abbandonati in attesa di essere “piazzati”. Entrambi gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso il Carcere di Ragusa, dove resteranno a disposizione della magistratura.



La Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere disposte dal Gip del Tribunale di Ragusa nei confronti di due uomini rispettivamente di anni 25 e anni 22, entrambi con precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio. Le misure cautelari sono state applicate a seguito dei gravi indizi di colpevolezza emersi a loro carico nel contesto delle indagini immediatamente avviate alla luce dei numerosi furti di auto utilitarie avvenuti durante lo scorso anno nel territorio di Ragusa, in particolare nel mese di giugno del 2022. Le indagini hanno permesso di accertare, grazie anche alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza nelle vie interessate dai furti, le modalità con cui venivano commessi i reati da parte degli arrestati. I due agivano in un territorio diverso da quello di residenza e quasi sempre di notte. Si introducevano all'interno dei veicoli forzando, quasi sempre, la chiusura della portiera e il blocco di avviamento, per poi darsi alla fuga con i mezzi sottratti, che venivano abbandonati in attesa di essere "piazzati". Entrambi gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso il Carcere di Ragusa, dove resteranno a disposizione della magistratura.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare