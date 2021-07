Cronaca 1060

Ragusa, donna di 50 anni muore mentre aspetta la visita dal dermatologo

La donna si è accasciata improvvisamente. Inutili i soccorsi scattati immediatamente. Indaga la polizia

02 Luglio 2021 13:52

Una donna di 50 anni è morta stamani a Ragusa mentre era in attesa di essere visitata in uno studio di dermatologia privato del capoluogo ibleo. Il personale sanitario del118 non ha potuto far nulla e ha constatato la morte. E’ intervenuta la polizia. (La Sicilia.it)



