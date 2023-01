Cronaca 336

Ragazzino spinto sotto un treno in corsa: due minorenni fermati

Lo avrebbero fatto per portargli via la felpa. Sono accusati di tentato omicidio e tentata rapina

Gli agenti della Questura di MONZA, con i colleghi della Sezione Polizia Ferroviaria, hanno eseguito un fermo per tentato omicidio e tentata rapina a carico di due minorenni che ieri hanno spinto sotto un treno in corsa un ragazzino di 15anni per portargli via la felpa in stazione a Seregno. Il fermo è stato disposto dal pm per i Minorenni di Milano, che in questura ha condotto e diretto le indagini. I due giovani sono stati portati dai poliziotti al Cpa di Torino.



