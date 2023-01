Cronaca 350

Ragazzino contro treno in stazione Brianza, forse spinto Trasportato al San Gerardo di Monza con un trauma cranico

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: la distrazione, il gesto autolesionistico e la spinta da parte di qualche altro giovane

Un ragazzino è finito contro un treno in transito, pare a bassa velocità, nella stazione di Seregno, in provincia di Monza. Il giovane urtato, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato spinto. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero gravi. Il 118 è intervenuto alle 14.45 all'interno dello scalo, dove il ragazzo, un 14enne, era a terra all'altezza del secondo binario, cosciente, con un serio trauma cranico. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e la Polfer, che stanno svolgendo le indagini. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: la distrazione, il gesto autolesionistico e la spinta da parte di qualche altro giovane. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.



