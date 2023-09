Ragazza trovata morta nella casa appena presa in affitto

Ragazza trovata morta nella casa appena presa in affitto

Il cadavere della ragazza è stato scoperto dal proprietario dell'immobile

Redazione

Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta in casa, ad Alcamo (Tp). A scoprire il corpo è stato il proprietario dell’appartamento, che proprio ieri aveva affittato l’immobile alla giovane. Gli agenti stanno verificando se si tratti della stessa persona di cui ieri i genitori avevano denunciato la scomparsa. Agli agenti hanno riferito che la figlia era uscita per andare a trovare un’amica ma non era rientrata. (ANSA)



