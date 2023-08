Cronaca 2299

Ragazza si sente male e sviene in spiaggia: un amico filma le sue parti intime e pubblica il video

Invece di ricevere aiuto e soccorso dai suoi coetanei, è stata oggetto di riprese imbarazzanti e invasive

Quella che doveva essere una festa in spiaggia con gli amici si è trasformata in un incidente vergognoso per una giovane ragazzina di Latina. Mentre trascorreva una giornata di festa sotto il sole, la minorenne è svenuta sulla sabbia. Tuttavia, invece di ricevere aiuto e soccorso dai suoi coetanei, è stata oggetto di riprese imbarazzanti e invasive. Il video del suo momento di vulnerabilità è stato successivamente pubblicato sui social media, scatenando l’indignazione e l’avvio di un’inchiesta da parte della Procura.

La Festa in Spiaggia e il Momento Critico

La giornata di Ferragosto si è rivelata un incubo per questa giovane ragazza. Mentre trascorreva il tempo in spiaggia con i suoi amici, è stata colpita da un improvviso malessere che l’ha portata a svenire sulla sabbia. La situazione già preoccupante è stata resa ancor più deprecabile dalla reazione dei suoi coetanei.

L’Atto di Scarsa Empatia e Rispetto

Invece di offrirle assistenza e aiuto immediato, uno dei coetanei ha deciso di filmare la ragazza mentre giaceva sulla sabbia in stato di incoscienza. Ancora più sconcertante, il ragazzo ha ripreso anche le parti intime della giovane, che erano esposte a causa della posizione in cui era caduta e dell’abbigliamento. Questo atto di scarsa empatia e rispetto per la sua dignità è stato reso ancor più disgustoso dalla decisione di condividere il video sui social media.

La Diffusione del Video e la Denuncia dei Genitori

Dopo aver filmato il momento imbarazzante, il video è stato pubblicato su Instagram, raggiungendo una cerchia inizialmente ristretta di spettatori. Tuttavia, questa diffusione nefasta ha continuato quando altri individui hanno condiviso il video. Una volta venuti a conoscenza dell’accaduto, i genitori della ragazza non hanno esitato a sporgere denuncia.



