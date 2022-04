Cronaca 72

Ragazza in stato confusionale camminava lungo la linea ferroviaria a Trabia: salvata dalla Polfer

Il personale ferroviario ha fermato la corsa del treno e gli agenti l'hanno fatta salire a bordo

Redazione

Gli operatori Polfer di Agrigento hanno rintracciato una ragazza che camminava pericolosamente lungo la linea ferroviaria nei pressi di Trabia. I poliziotti, impegnati in un servizio di pattugliamento a bordo treno nella tratta Agrigento-Palermo, hanno soccorso la giovane donna che, all'atto del passaggio del convoglio, era stata vista lungo la linea ferroviaria all'interno di una galleria. Il personale ferroviario ha fermato la corsa del treno e gli agenti l'hanno fatta salire a bordo per poi affidarla alle cure del personale sanitario fatto intervenire alla stazione di Palermo centrale. Gli accertamenti hanno evidenziato che la ragazza, in evidente stato confusionale, si era allontanata da un ospedale del capoluogo ove era in cura per le sue condizioni psichiche. La scorsa settimana si è anche svolta la III Operazione «Stazioni Sicure» nel corso della quale gli agenti, equipaggiati con metal detector e palmari e con l'ausilio di unità cinofile, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni ed in un deposito bagagli, al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario.



