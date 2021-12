Cronaca 722

Ragazza di 27 anni uccisa a Misterbianco: irreperibile un uomo con cui avrebbe avuto una relazione

Gli investigatori dopo aver ascoltato parenti e amici della vittima avrebbero imboccato la pista che porta alle relazioni della donna

Redazione

Continua la caccia all'uomo nel Catanese dopo l'omicidio di Giovanna Cantarero, 27 anni, uccisa ieri sera a Lineri, frazione di Misterbianco (Catania) con un colpo di pistola poco dopo avere finito il turno di lavoro. Gli investigatori dopo aver ascoltato parenti e amici della vittima avrebbero imboccato la pista che porta alle relazioni della donna. Sulle indagini viene mantenuto il riserbo: sarebbe irreperibile un uomo che avrebbe avuto una relazione con Giovanna Cantarero, e che non è l'ex compagno con cui la donna ha avuto una figlia. Giovanna Cantarero, che lascia una bambina di poco meno di 2 anni, era molto conosciuta, amata e apprezzata. Ieri sera era appena uscita dal panificio-pasticceria in cui lavorava e, assieme a un'amica, stava aspettando l’arrivo in auto della sua mamma quando è stata avvicinata da un uomo che le ha puntato la pistola alla testa ed ha tirato più volte il grilletto. In mano teneva ancora il sacchetto con il pane che voleva portare a casa a Catania. (ANSA)



