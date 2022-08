Ragazza cade da cavallo in un agriturismo: trasferita in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta

Ragazza cade da cavallo in un agriturismo: trasferita in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta

Quando i soccorritori sono arrivati la ragazza era vigile e cosciente nonostante nella caduta aveva riportato un trauma cranico

Rita Cinardi

Una ragazza di 23 anni è stata trasportata in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta a seguito di una caduta da cavallo. L'incidente si è verificato questa mattina in un agriturismo di Gagliano Castelferrato in provincia di Enna durante una manifestazione. Poco dopo è arrivata la richiesta di intervento alla centrale operativa del 118 che ha inviato l'elisoccorso. Quando i soccorritori sono arrivati la ragazza era vigile e cosciente nonostante, nella caduta, abbia riportato un trauma cranico. A quel punto è stato disposto il trasferimento al Sant'Elia dove saranno eseguiti ulteriori accertamenti sulle sue condizioni.



