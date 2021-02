Attualita 211

Raffineria di Gela, Lorefice (M5S): "Demolizione torcia, lunga attesa per l'autorizzazione"

E' passato un anno e mezzo da quando l'Eni ha inviato la richiesta all'assessorato regionale all'Ambiente

Redazione

27 Febbraio 2021 09:52

“Dopo un anno e mezzo dalla prima richiesta inviata da Eni all’Assessorato regionale Territorio e ambiente sezione demanio, nella quale si chiedeva il via libera a procedere con la demolizione della Torcia D-D1 presente nella raffineria di Gela, nulla si è mosso. La Regione Siciliana lumaca non solo non ha mai risposto, ma non ha evidentemente provveduto a concedere l’autorizzazione, mentre la torcia resta lì, continuando a rappresentare uno degli elementi più impattanti da un punto di vista visivo e limitante del processo di decommissioning e risanamento ambientale”. La denuncia arriva dal senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice che aggiunge: “Si tratta dell’ennesima inefficienza del governo Musumeci che non fa altro che penalizzare il nostro territorio e rallentarne la ripartenza. Tutela ambientale e attività di bonifica e risanamento, invero, dovrebbero essere collegate alla ripresa del lavoro”.

“Da quel lontano settembre 2019, – conclude Lorefice – nonostante i solleciti che io stesso ho avanzato agli uffici della Regione Siciliana, ho continuato a scontrarmi sempre contro un muro di gomma. Dicano chiaramente ai gelesi di aver deciso di abbandonare la nostra cittadina”.





