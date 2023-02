Cronaca 476

Raffiche di vento a Caltanissetta: diversi gli interventi dei vigili del fuoco in città

La Sicilia, soprattutto sul versante orientale, in queste ore è stata colpita da una forte fase di maltempo

Rita Cinardi

Diversi interventi dei vigili del fuoco questa mattina a Caltanissetta dove il vento sferzante non dà tregua. Mentre le temperature non superano i quattro gradi, il vento sta abbattendo alberi e rami in diverse parti della città. Alberi e rami pericolanti sono stati segnalati in viale Stefano Candura, all'altezza del bivio Minichelli, e un altro in via Fra Giarratana. Un palo telecom pericolante è stato messo in sicurezza in via San Giuliano. Mentre in via Turati è stata segnalata la presenza di intonaci pericolanti. Per fortuna però, nonostante le preoccupazioni dovute all'allerta meteo, arancione nella nostra zona, al momento non si registrano danni particolari.

La Sicilia, soprattutto sul versante orientale, in queste ore è stata colpita da una forte fase di maltempo caratterizzata da un elevato rischio di nubifragi, nevicate record e alluvioni. La causa - spiega Ilmeteo.it - va ricercata in una circolazione ciclonica attualmente collocata proprio nel tratto di mare che separa la Sicilia dalle coste del Nord Africa. Questo pericoloso e minaccioso vortice prenderà energia dalle fredde correnti che giungono sul mare nostrum da Nordest ormai da alcuni giorni. Nelle prossime ore il vortice assumerà caratteristiche di Medicane (dall'unione delle parole MEDIterranean hurriCANE, ovvero Uragano del Mediterraneo).



