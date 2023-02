Cronaca 1121

Raffiche di vento a Caltanissetta: diversi gli interventi dei figili del fuoco, martedì prevista neve

Arriva il Burian con il nocciolo gelido di "NìKola", un impulso polare dalla Scandinavia che colpirà l’Anticiclone delle Azzorre presente sull’Italia

Rita Cinardi

05 Febbraio 2023 17:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/raffiche-di-vento-a-caltanissetta-diversi-gli-interventi-dei-figili-del-fuoco-martedi-prevista-neve Copia Link Condividi Notizia

Interventi dei vigili del fuoco in varie zone della provincia, da Caltanissetta, a Gela a Mussomeli a causa delle forti raffiche di vento. In particolare nel capoluogo i pompieri sono intervenuti in via Lombardo Radice dove un recipiente in plastica è rimasto in bilico su un tetto e alla zona industriale dove una recinzione si è divelta ostacolando una stradina che portava ad una proprietà privata. Anche in quel caso i vigili del fuoco hanno rimosso l'ostacolo per riportare in sicurezza i luoghi. Lunedì’ arriva il Burian con il nocciolo gelido di “NìKola”, un impulso polare dalla Scandinavia che colpirà l’Anticiclone delle Azzorre presente sull’Italia. Approderà, all’inizio sulla Sardegna con neve a 400 metri, ma tutto il sud Italia comincerà a sentire un forte abbassamento delle temperature, venti freddi e nubi sparse. Sarà martedì 7 febbraio che sulla Sicilia si abbatterà un vortice ciclonico che raggiunge l’isola portando con se maltempo e neve in collina. In particolare, proprio per martedì, a Caltanissetta è prevista una massima di 3 gradi e neve.



Interventi dei vigili del fuoco in varie zone della provincia, da Caltanissetta, a Gela a Mussomeli a causa delle forti raffiche di vento. In particolare nel capoluogo i pompieri sono intervenuti in via Lombardo Radice dove un recipiente in plastica è rimasto in bilico su un tetto e alla zona industriale dove una recinzione si è divelta ostacolando una stradina che portava ad una proprietà privata. Anche in quel caso i vigili del fuoco hanno rimosso l'ostacolo per riportare in sicurezza i luoghi. Lunedì' arriva il Burian con il nocciolo gelido di "NìKola", un impulso polare dalla Scandinavia che colpirà l'Anticiclone delle Azzorre presente sull'Italia. Approderà, all'inizio sulla Sardegna con neve a 400 metri, ma tutto il sud Italia comincerà a sentire un forte abbassamento delle temperature, venti freddi e nubi sparse. Sarà martedì 7 febbraio che sulla Sicilia si abbatterà un vortice ciclonico che raggiunge l'isola portando con se maltempo e neve in collina. In particolare, proprio per martedì, a Caltanissetta è prevista una massima di 3 gradi e neve.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare