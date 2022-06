Politica 270

Raduno a Caltanissetta del M5S, appello a Conte: subito il nome del candidato alle primarie

Approvata una mozioe in tre punti. Chiesto a Conte il nome entro il 30 giugno

Redazione

Grande partecipazione di iscritti al M5S alla riunione tenuta alla biblioteca Scarabelli di Caltanissetta in vista della scelta del candidato 5stelle in corsa per le presidenziali22 del fronte progressista. Una trentina gli interventi all'assemblea coordinata dal referente M5S per la Sicilia Nuccio Di Paola. Alla fine è stata approvata una mozione in tre punti che prevede: 1) pieno sostegno al presidente Giuseppe Conte, 2) dare mandato al presidente Conte nel trovare il metodo (compresa la votazione interna) o la sintesi tra tutte le disponibilità avanzate alla candidatura alle presidenziali 2022; 3)pieno impegno nella partecipazione alle presidenziali 2022, dando sostegno al candidato unico del Movimento 5 Stelle.La mozione impegna il referente regionale a dare seguito ed attuazione a quanto sopra entro il 30 giugno 2022.



