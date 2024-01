Cronaca 3548

Radio CL1 cessa di esistere, la frequenza della storica emittente di Caltanissetta venduta a una società di Catania

A comunicarlo i figli di Pippo Grosso, Marcello e Fabio, che a malincuore hanno dovuto dire addio alla frequenza

Redazione

Radio Cl1 ha cessato di esistere. I figli di Pippo Grosso, Marcello e Fabio, hanno comunicato di avere a malincuore venduto la frequenza 94,3 e la concessione ad una società di Catania, la Rmb Srl. La storica radio, dopo la scomparsa del suo fondatore Pippo Grosso, avvenuta qualche mese fa, non terrà più compagnia ai nisseni. "Abbiamo tentato in tutti i modi di fare rimanere la radio a Caltanissetta - spiegano Marcello e Fabio Grosso - ma purtroppo nessuno ha voluto acquistarla. Tante persone si sono fatte avanti ma poi non si è riusciti a concludere con nessuno. E quindi a malincuore comunichiamo la fine, dopo 47 anni di Radio Cl1. L'emittente di Catania continuerà a trasmettere con la stessa frequenza con la sua radio". Radio Cl1 ha formato per anni speaker, giornalisti e dj. Una grossa perdita per la città che adesso non avrà più la sua emittente radiofonica.



