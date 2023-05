Eventi 156

"Radici - Una cosa che so di certo", al Teatro Margherita di Caltanissetta lo spettacolo di Alba Maria Porto e Giulia Ottaviano

Prende spunto dal reale ritrovamento di un quaderno che racchiude i verbali delle riunioni femministe, a partire dal 1975,

Redazione

“Radici - Una cosa che so di certo” chiuderà la stagione di prosa di “Svelamenti” al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, venerdì 5 maggio alle ore 21.00. Lo spettacolo, scritto da Alba Maria Porto e Giulia Ottaviano, prende spunto dal reale ritrovamento di un quaderno che racchiude i verbali delle riunioni femministe, a partire dal 1975, del “Coordinamento Femminista di Enna". Da qui si sviluppa la drammaturgia originale che, esplorando il valore storico del movimento femminista in Italia, affronta il tema del rapporto genitori-figli, dell'eredità intergenerazionale, dei legami. Due le storie che si avvicendano procedendo in parallelo, tra impegno politico e vita quotidiana.

Da un lato lo sguardo volge al passato, alle donne impegnate nel Coordinamento Femminista di Enna e, dall'altro, al presente, e guarda a un giovane uomo che scopre le proprie origini, fino ad allora tenutegli nascoste dalla famiglia, e parte alla ricerca della propria storia. Un viaggio alla scoperta delle proprie radici, di quel passato che permette di dare valore al presente. Radici familiari ma anche sociali, dove il personale si intreccia al collettivo e la memoria del singolo ripercorre la memoria storica di un Paese. Nel viaggio incontrerà una giovane donna con cui condividere esperienze e riflessioni. Si tornerà nella piccola provincia dell’entroterra siciliano, attraverso le pagine impolverate, testimonianza delle lotte femministe, si concretizza un preciso periodo storico e contesto culturale, si rivivrà con consapevolezza la necessità del cambiamento. E le speranze, gli ideali, e le utopie di una madre protofemminista verranno rivisitati ai nostri giorni dai protagonisti.

"Inizia da Caltanissetta il tour siciliano dello spettacolo “Radici” - commenta Marcella Natale, assessore comunale alla Cultura – e lo stesso chiuderà la stagione di prosa di Svelamenti. Siamo onorati di ospitare questa storia che, prendendo spunto dal vero ritrovamento dei verbali del comitato Femminista di Enna, permette riflessioni creando un legame tra passato e presente". La messinscena di “Radici - Una cosa che so di certo”, di Alba Maria Porto e Giulia Ottaviano, con Mauro Bernardi, Giorgia Coco, Federica D’Angelo, Lydia Giordano, Adele Tirante, regia di Alba Maria Porto, produzione: Asterlizze, TPE Teatro Piemonte Europa/ Festival delle Colline Torinesi, saraà sul palco del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta venerdì 5 maggio alle ore 21.00.

La stagione teatrale “Svelamenti” è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Conservatorio Bellini di Caltanissetta, e comprende anche una sezione musicale ad ingresso gratuito “I lunedì del Bellini”, che si concluderà giorno 22 maggio. Informazioni sui canali social e biglietti online su https://www.liveticket.it/teatroreginamargherita oppure direttamente al botteghino del teatro.



