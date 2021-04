Cronaca 437

Raccolta rifiuti Caltanissetta: variazioni per Pasqua e Pasquetta

Gli utenti sono invitati alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro degli spazi cittadini

Redazione

02 Aprile 2021 14:04

In occasione delle giornate festive di Pasqua e Pasquetta, Dusty ha predisposto, di concerto con l’Amministrazione comunale di Caltanissetta, alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.



Il 5 aprile, Lunedì dell’Angelo, sarà garantita la raccolta dei rifiuti, pertanto la sera di domenica 4 aprile gli utenti potranno esporre regolarmente i contenitori con la frazione prevista nel calendario settimanale della raccolta differenziata.



Nelle due giornate di domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021, non saranno operativi il Centro comunale di raccolta di Contrada Cammarella, né l’isola ecologica di Via Malta e l’isola ecologica mobile non sarà posizionata, come da calendario settimanale.

Non saranno attivi i numeri verdi e bianchi di assistenza Dusty per la prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti.



In entrambi i giorni festivi è garantito il servizio di spazzamento delle strade del centro storico.

Gli utenti sono invitati alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro degli spazi cittadini.



La regolarità di tutti i servizi sarà ripristinata da martedì 6 aprile.



In occasione delle giornate festive di Pasqua e Pasquetta, Dusty ha predisposto, di concerto con l'Amministrazione comunale di Caltanissetta, alcune variazioni nei servizi di igiene ambientale e di ritiro della raccolta differenziata.



Il 5 aprile, Lunedì dell'Angelo, sarà garantita la raccolta dei rifiuti, pertanto la sera di domenica 4 aprile gli utenti potranno esporre regolarmente i contenitori con la frazione prevista nel calendario settimanale della raccolta differenziata.



Nelle due giornate di domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021, non saranno operativi il Centro comunale di raccolta di Contrada Cammarella, né l'isola ecologica di Via Malta e l'isola ecologica mobile non sarà posizionata, come da calendario settimanale.

Non saranno attivi i numeri verdi e bianchi di assistenza Dusty per la prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti.



In entrambi i giorni festivi è garantito il servizio di spazzamento delle strade del centro storico.

Gli utenti sono invitati alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro degli spazi cittadini.



La regolarità di tutti i servizi sarà ripristinata da martedì 6 aprile.

Ti potrebbero interessare