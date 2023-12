Raccolta rifiuti a Caltanissetta, ecco le variazioni in occasione delle fetività natalizie

Raccolta rifiuti a Caltanissetta, ecco le variazioni in occasione delle fetività natalizie

Tutti i servizi riprenderanno regolarmente nelle giornate successive a quelle di festività

Redazione

In occasione delle festività di Natale e Santo Stefano (lunedì 25 dicembre e martedì 26 dicembre), di San Silvestro e Capodanno ( domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio) e dell’Epifania ( sabato 6 gennaio) alcuni dei servizi ambientali che Dusty svolge sul territorio di Caltanissetta saranno sospesi.

