Attualita 57

Raccolta differenziata, Mussomeli tra i comuni più virtuosi: a gennaio superato il 65%

"Questo - afferma il sindaco Giuseppe Catania - è uno straordinario risultato a cui lavoriamo da qualche anno, divenuto oggi realtà"

Redazione

12 Febbraio 2021 16:54

"Era uno degli obiettivi indicati nel programma elettorale della mia amministrazione", afferma il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania. "Da oggi, anche Mussomeli - aggiunge - entra a far parte del club dei comuni virtuosi. Nel mese di gennaio 2021 la percentuale di raccolta differenziata ha superato il 65%. Con esattezza 65,10%. Questo è uno straordinario risultato a cui lavoriamo da qualche anno, inimmaginabile nel 2015, divenuto oggi realtà. Un risultato fatto di programmazione, competenze e scelte operative difficili. Voglio ringraziare e condividere questo importante risultato di comunità con: lo staff della SRR Caltanissetta Provincia Nord gli operatori del ciclo della raccolta differenziata lo staff dell'ufficio Igiene del Comune di Mussomeli. Ma soprattutto voglio ringraziare i cittadini di Mussomeli per averci creduto e per la loro preziosissima collaborazione. Finalmente, da oggi, ogni cittadino di Mussomeli potrà affermare con orgoglio che abbiamo raggiunto il 65% di raccolta differenziata. Prossimo traguardo 70%. Lavoriamo per migliorare la nostra comunità"

"Era uno degli obiettivi indicati nel programma elettorale della mia amministrazione", afferma il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania. "Da oggi, anche Mussomeli - aggiunge - entra a far parte del club dei comuni virtuosi. Nel mese di gennaio 2021 la percentuale di raccolta differenziata ha superato il 65%. Con esattezza 65,10%. Questo è uno straordinario risultato a cui lavoriamo da qualche anno, inimmaginabile nel 2015, divenuto oggi realtà. Un risultato fatto di programmazione, competenze e scelte operative difficili. Voglio ringraziare e condividere questo importante risultato di comunità con: lo staff della SRR Caltanissetta Provincia Nord gli operatori del ciclo della raccolta differenziata lo staff dell'ufficio Igiene del Comune di Mussomeli. Ma soprattutto voglio ringraziare i cittadini di Mussomeli per averci creduto e per la loro preziosissima collaborazione. Finalmente, da oggi, ogni cittadino di Mussomeli potrà affermare con orgoglio che abbiamo raggiunto il 65% di raccolta differenziata. Prossimo traguardo 70%. Lavoriamo per migliorare la nostra comunità"

News Successiva Mussomeli, il Comune acquista giochi per i bimbi. Il sindaco: "Investiamo sul loro sorriso"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare