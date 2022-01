Attualita 136

Raccolta differenziata, Mussomeli raggiunge il 70%. Il sindaco: "Obbiettivo raggiunto"

"Anche questo obiettivo che ci eravamo prefissat inel nostro programma elettorale è stato centrato"

Per la prima volta da quando le sanzioni sono state decretate, Mussomeli supera il 65% di raccolta differenziata, passando dal 58% di media annuale totalizzato nell’anno 2020 al 70% di media annuale totalizzato nel 2021. "Le “scuse” per ritardare quest’obiettivo c’erano tutte: la pandemia - spiega il sindaco Giuseppe Catania in una nota - e la difficile gestione dei rifiuti dei positivi, le discariche chiuse, le nuove regole di conferimento.

Nonostante ciò, grazie alla dedizione dei nostri concittadini ed al lavoro serio, preciso, innovativo della nostra amministrazione e del mio consulente gratuito ed ex vicesindaco Francesco Canalella, del team composto dall’Ufficio Ecologia del Comune di Mussomeli, all’impegno della Ditta che gestisce il ciclo dei rifiuti e degli operatori della SRR ATO3 Caltanissetta Provincia Nord siamo riusciti a portare Mussomeli tra i Comuni più virtuosi di Sicilia. Anche questo obiettivo che ci eravamo prefissati nel nostro programma elettorale è stato dunque pienamente centrato. Lavoriamo tutti insieme per mantenere questo stato. Grazie a questo risultato Mussomeli otterrà, quest’anno, la premialità economica riconosciuta dalla regione siciliana per avere superato il 65% di raccolta, passo preliminare per permettere ai nostri cittadini di risparmiare"



