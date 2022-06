Attualita 419

Raccolta differenziata a Caltanissetta, c'è chi ancora non rispetta le basilari regole civiche e ambientali

Sono 10 gli accertamenti irregolari riscontrati dagli agenti della Polizia municipale

Redazione

Ancora rifiuti conferiti nel modo errato, senza rispettare le modalità e gli orari indicati nel calendario settimanale della raccolta differenziata "porta a porta". Sono infatti 10 gli accertamenti irregolari riscontrati dagli agenti della Polizia municipale di Caltanissetta, nei giorni a cavallo dal 20 al 25 giugno, su un totale di "82 controlli e verifiche sulla corretta effettuazione della differenziata".

Così si legge nel report settimanale redatto dal corpo di Polizia. I dati registrati - 72 rifiuti conformi e 10 non conformi -, sottolineano la resistenza nel rispettare le più elementari regole civiche. Siano esse per l'ambiente, sia per la collettività. L'abbandono dei rifiuti, a giacere sul selciato stradale, è una pessima abitudine sociale che va condannata. Ed è ragionevole, dunque, che i controlli effettuati dalla Polizia municipale, con il supporto degli operatori Dusty proseguiranno ancora, perché i cittadini virtuosi non possono vedere vanificati gli sforzi profusi finora, a causa della minoranza che non rispetta le regole.I controlli sono stati effettuati nelle vie: Due Fontane, Colajanni, Vassallo, Pietro Nenni, Capitano, Achille, Di Martino, La Pira, San Michele e viale Monaco.



