Cronaca 388

Raccolta differenziata a Caltanissetta, si conferma il trend positivo: solo 16 irregolari su 51

I controlli sono stati effettuati dal 3 al 7 maggio: per la seconda settimana consecutiva il dato premia gli utenti virtuosi

Redazione

Per la seconda settimana consecutiva, il dato dei controlli effettuato dalla Polizia municipale con il supporto degli operatori Dusty, premia gli utenti virtuosi: 35 regolari contro i 16 non conformi, su un totale di 51 accertamenti fatti nelle vie R. Settimo, P. Leone, L. Monaco, Viale dei Platani, Viale Trieste; ed ancora nella Zona industriale, nelle vie Leone XIII, E. Medi, Due Fontane e A. Olivetti.Nelle contrade Bigini, Mumia, Niscima, Fontanelle.

Segnali che, dopo 8 settimane dall’avvio del piano dei controlli (lo scorso 14 marzo), inizia a stabilizzarsi sulla parte sinistra del report redatto dalla Polizia municipale di Caltanissetta, che riporta la colonna dei “rifiuti regolari”. La locuzione popolare «Una rondine non fa primavera» evidenzia metaforicamente, che un segnale isolato non può essere sufficiente a trarre conclusioni di carattere certo e definitivo. Non a caso, infatti, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta e Dusty, proseguiranno nel piano dei controlli fino a che permarranno i “rifiuti irregolari” al fine di sensibilizzare l’utenza al rispetto della corretta modalità di conferimento dei rifiuti. Agli utenti irriducibili che, ostinatamente non rispettano le modalità, ricordiamo che nel calendario settimanale della raccolta differenziata “porta a porta” sono illustrati gli orari, i giorni e le varie frazioni che devono essere esposte entro le ore 06:00, a partire dalle ore 20:00 del giorno precedente al ritiro. È anche espressamente indicato che “Non è possibile ritirare rifiuti di tipo diverso da quello indicato, né in giornate e orari differenti”. Pertanto, tutti i rifiuti conferiti nel modo errato, o che contengono la frazione sbagliata, o che sono stati esposti in orari diversi da quelli indicati, non saranno ritirati dagli operatori ecologici Dusty deputati a ritirare solo le attrezzatture e/o i sacchi con i rifiuti previsti nella specifica giornata.



