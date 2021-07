Cronaca 934

Raccolta differenziata a Caltanissetta: ripristinati distributori automatici dei sacchetti

Il servizio automatico è riservato alle utenze domestiche, mentre per le utenze commerciali la fornitura sarà distribuita al centro di via P. Chinnici

Redazione

19 Luglio 2021 13:51

Dusty, di concerto con l’Amministrazione comunale di Caltanissetta, comunica che da giovedì 22 luglio saranno ripristinati i distributori automatici dei sacchetti per la raccolta differenziata. Due i punti di distribuzione:

in via Sagona (angolo via Malta);

in via De Gasperi, presso il Comando dei Vigili Urbani (non sarà più presente l’operatore pertanto è possibile accedere senza limitazioni di orario).

Il servizio automatico è riservato alle utenze domestiche, mentre per le utenze commerciali la fornitura sarà distribuita al centro di via P. Chinnici (zona industriale, sede Dusty) da lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30. In entrambi i casi per il ritiro dei sacchetti è necessario essere muniti di tessera sanitaria.

S’invita la cittadinanza a rispettare le vigenti procedure di sicurezza anti-Covid, evitando assembramenti.

Numeri di assistenza

Per ulteriori informazioni in merito alla distribuzione dei sacchetti e, in generale, al servizio di raccolta differenziata in città sono attivi i seguenti recapiti telefonici:

numero verde 800.164.722 per chiamate da rete fissa;

numero bianco 095.29.38.520 per chiamate da cellulare.

Per prenotare l’accesso al Centro Comunale di Raccolta in Contrada Cammarella occorre invece telefonare, sia da rete fissa che mobile, al numero 0934.58.47.09.





Dusty, di concerto con l'Amministrazione comunale di Caltanissetta, comunica che da giovedì 22 luglio saranno ripristinati i distributori automatici dei sacchetti per la raccolta differenziata. Due i punti di distribuzione:

in via Sagona (angolo via Malta);

in via De Gasperi, presso il Comando dei Vigili Urbani (non sarà più presente l'operatore pertanto è possibile accedere senza limitazioni di orario). Il servizio automatico è riservato alle utenze domestiche, mentre per le utenze commerciali la fornitura sarà distribuita al centro di via P. Chinnici (zona industriale, sede Dusty) da lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30. In entrambi i casi per il ritiro dei sacchetti è necessario essere muniti di tessera sanitaria.

S'invita la cittadinanza a rispettare le vigenti procedure di sicurezza anti-Covid, evitando assembramenti.

Numeri di assistenza

Per ulteriori informazioni in merito alla distribuzione dei sacchetti e, in generale, al servizio di raccolta differenziata in città sono attivi i seguenti recapiti telefonici: numero verde 800.164.722 per chiamate da rete fissa;

numero bianco 095.29.38.520 per chiamate da cellulare.

Per prenotare l'accesso al Centro Comunale di Raccolta in Contrada Cammarella occorre invece telefonare, sia da rete fissa che mobile, al numero 0934.58.47.09.

Ti potrebbero interessare