Cronaca 730

Raccolta differenziata a Caltanissetta, nisseni indisciplinati: su 105 controlli, 53 sono irregolari

La Polizia Municipale ha ispezionato i rifiuti esposti nel periodo dal 19 al 23 aprile

Redazione

26 Aprile 2022 18:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/raccolta-differenziata-a-caltanissetta-nisseni-indisciplinati-su-105-controlli-53-sono-irregolari Copia Link Condividi Notizia

Non accenna a diminuire la percentuale di errore sul conferimento dei rifiuti. Nel corso delle scorse cinque giornate dal 19 al 23 aprile, la Polizia municipale di Caltanissetta con il supporto di Dusty, ha registrato 105 controlli e il report non è per nulla entusiasmante: 54 regolari contro i 53 irregolari. Si rileva ancora un divario troppo ridotto tra i rifiuti conformi e quelli non conformi.

Il segnale di miglioramento è dunque limitato, e ciò evidenzia la scarsa attenzione riposta dagli utenti nel rispettare correttamente le modalità di esposizione e di conferimento dei rifiuti. Si ricorda che dallo scorso 14 marzo la Polizia municipale ha avviato questo intensivo piano di controllo ambientale, coadiuvato dagli operatori ecologici Dusty, allo scopo di contrastare le pessime abitudini dei cittadini non rispettosi delle modalità di esposizione dei rifiuti e, da allora al 23 aprile scorso, sono stati effettuati in tutto 729 controlli di cui solo 196 sono risultati regolari contro i 533 non conformi.

Un dato per nulla incoraggiante. A nulla sono valse le indicazioni di Dusty rivolte agli utenti di avvalersi

del calendario settimanale e del dizionario dei rifiuti, disponibili presso il Ccr di C.da Cammarella e scaricabile gratuitamente dal sito della Dusty. Indicare le strade e le arterie dove gli agenti della Municipale hanno

rilevano le irregolarità risulta ormai pressoché inutile poiché neanche la gogna mediatica e il conseguente coinvolgimento, tocca più la dignità degli utenti residenti nelle vie interessate dal controllo. Per dovere di trasparenza, si rileva che i 105 controlli operati dal 19 al 23 aprile, sono stati effettati nelle vie: Serpotta, Dante, in contrada Gulfi, alla zona Industriale, in Piazza Trento e Viale Amodeo, in via Gorizia. Ed ancora nelle vie: Messina, degli Orti, E. Romagnoli, Brancati, B. Croce, Ruggero VII, Re d'Italia, Matteotti, Saetta, Mangione, di Cataldo, Strazzeri e nel vicolo di Bilio.





Non accenna a diminuire la percentuale di errore sul conferimento dei rifiuti. Nel corso delle scorse cinque giornate dal 19 al 23 aprile, la Polizia municipale di Caltanissetta con il supporto di Dusty, ha registrato 105 controlli e il report non è per nulla entusiasmante: 54 regolari contro i 53 irregolari. Si rileva ancora un divario troppo ridotto tra i rifiuti conformi e quelli non conformi. Il segnale di miglioramento è dunque limitato, e ciò evidenzia la scarsa attenzione riposta dagli utenti nel rispettare correttamente le modalità di esposizione e di conferimento dei rifiuti. Si ricorda che dallo scorso 14 marzo la Polizia municipale ha avviato questo intensivo piano di controllo ambientale, coadiuvato dagli operatori ecologici Dusty, allo scopo di contrastare le pessime abitudini dei cittadini non rispettosi delle modalità di esposizione dei rifiuti e, da allora al 23 aprile scorso, sono stati effettuati in tutto 729 controlli di cui solo 196 sono risultati regolari contro i 533 non conformi. Un dato per nulla incoraggiante. A nulla sono valse le indicazioni di Dusty rivolte agli utenti di avvalersi

del calendario settimanale e del dizionario dei rifiuti, disponibili presso il Ccr di C.da Cammarella e scaricabile gratuitamente dal sito della Dusty. Indicare le strade e le arterie dove gli agenti della Municipale hanno

rilevano le irregolarità risulta ormai pressoché inutile poiché neanche la gogna mediatica e il conseguente coinvolgimento, tocca più la dignità degli utenti residenti nelle vie interessate dal controllo. Per dovere di trasparenza, si rileva che i 105 controlli operati dal 19 al 23 aprile, sono stati effettati nelle vie: Serpotta, Dante, in contrada Gulfi, alla zona Industriale, in Piazza Trento e Viale Amodeo, in via Gorizia. Ed ancora nelle vie: Messina, degli Orti, E. Romagnoli, Brancati, B. Croce, Ruggero VII, Re d'Italia, Matteotti, Saetta, Mangione, di Cataldo, Strazzeri e nel vicolo di Bilio.



© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare