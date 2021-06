Cronaca 260

Raccolta differenziata a Caltanissetta, il sabato l'Isola Mobile si sposta a Pian del Lago

Una postazione che consentirà di effettuare le operazioni di conferimento senza intralciare il normale flusso delle auto

Redazione

04 Giugno 2021 14:40

Dusty comunica, su disposizione del Comune di Caltanissetta, che da domani SABATO 5 GIUGNO, il posizionamento dell'Isola Ecologica Mobile Dusty subirà una variazione per la giornata del sabato: il contenitore scarrabile sarà infatti ricollocato nel piazzale antistante lo Stadio Pian del Lago, e non più in Via Pietro Leone come era in precedenza. Una postazione che consentirà di effettuare le operazioni di conferimento senza intralciare il normale flusso delle auto e per evitare di arrecare disagi di traffico e viabilità.

L'Isola ecologica mobile automatizzata sarà comunque accessibile come di consueto, dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 14.00 secondo il seguente calendario aggiornato:

* Lunedì - Via Maestri del Lavoro (area retrostante Pala Carelli)

* Martedì - Piazza Santa Flavia

* Mercoledì - Villaggio Santa Barbara (area adiacente campo scuola di

fronte ex caserma dei Carabinieri)

* Giovedì - Via Vittime di IX Luglio

* Venerdì - Via Fasci Siciliani

* Sabato - Piazzale antistante lo Stadio Pian del Lago





Dusty comunica, su disposizione del Comune di Caltanissetta, che da domani SABATO 5 GIUGNO, il posizionamento dell'Isola Ecologica Mobile Dusty subirà una variazione per la giornata del sabato: il contenitore scarrabile sarà infatti ricollocato nel piazzale antistante lo Stadio Pian del Lago, e non più in Via Pietro Leone come era in precedenza. Una postazione che consentirà di effettuare le operazioni di conferimento senza intralciare il normale flusso delle auto e per evitare di arrecare disagi di traffico e viabilità. L'Isola ecologica mobile automatizzata sarà comunque accessibile come di consueto, dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 14.00 secondo il seguente calendario aggiornato:

* Lunedì - Via Maestri del Lavoro (area retrostante Pala Carelli)

* Martedì - Piazza Santa Flavia

* Mercoledì - Villaggio Santa Barbara (area adiacente campo scuola di

fronte ex caserma dei Carabinieri)

* Giovedì - Via Vittime di IX Luglio

* Venerdì - Via Fasci Siciliani

* Sabato - Piazzale antistante lo Stadio Pian del Lago



Ti potrebbero interessare