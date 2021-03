Attualita 325

Raccolta differenziata a Caltanissetta, controlli a tappeto: elevate oltre 40 sanzioni in un mese

Operatori Dusty al fianco degli agenti di Polizia per accertare la regolarità dei sacchi e dei contenitori esposti

30 Marzo 2021 15:57

Non si arrestano le segnalazioni pervenute al Comune da parte del personale Dusty, che evidenziano un diffuso atteggiamento di errato conferimento dei rifiuti differenziati - sia nelle modalità di separazione delle frazioni, sia nell’errata esposizione rispetto al calendario settimanale - nonostante il reiterato invito di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel calendario distribuito agli utenti già nei mesi scorsi.

Una situazione inaccettabile che ha indotto l’amministrazione comunale di Caltanissetta ad intensificare il giro di vite sulle modalità di conferimento. Un’intollerabile violazione delle regole oltre che un aumento dei costi che inevitabilmente ricade sulla collettività, che il Comune di Caltanissetta con il supporto di Dusty, sta contrastando con sanzioni elevate nei vari quartieri.

Sono oltre 40 le multe elevate solo nell’ultimo mese, per l’errato conferimento delle frazioni e per l’abbandono indiscriminato con il conseguente proliferare di micro-discariche.Sono state accertate 7 violazioni amministrative per l’abbandono di rifiuti sul suolo, (dell’importo di 600 euro ciascuna); e 36 per la violazione dell’Ordinanza sindacale in materia di raccolta differenziata (50 euro ognuna), per non aver rispettato correttamente le modalità di conferimento e gli orari previsti di esposizione (dalle 20,00 ed entro le ore 6,00 del giorno precedente al ritiro).

Gli agenti della Polizia Municipale, coadiuvati dagli operatori ecologici Dusty, continueranno ad effettuare i controlli a campione dei mastelli, dei contenitori carrellati e dei sacchetti, per accertare il corretto conferimento delle frazioni. Saranno sanzioni anche quei residenti che non conferiscono correttamente la frazione “vetro”, senza l’utilizzo del sacchetto di plastica - come da comunicazione dello scorso 18 marzo.

Si ricorda che tutti gli utenti devono conferire la frazione vetro (bottiglie, vasetti, barattoli e fiaschi di piccole dimensioni, senza paglia), inserendoli direttamente ed esclusivamente nel carrellato o nel mastello senza il sacchetto di plastica; il coperchio di metallo può essere mantenuto purché sia svitato.

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta e Dusty invitano gli utenti alla massima collaborazione, ponendo grande attenzione nell’esposizione e nel conferimento delle frazioni come da modalità previste nel calendario settimanale di raccolta: chi non rispetta le indicazioni sarà soggetto a sanzioni.



