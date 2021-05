Attualita 378

Raccolta differenziata a Caltanissetta, porta a porta nelle contrade: eliminati i cassonetti

Da lunedì 24 maggio, saranno eliminati tutti i contenitori stradali. Mercoledì 19 maggio verranno consegnati i relativi kit per la raccolta

Redazione

15 Maggio 2021 10:52

Prosegue a Caltanissetta, l'estensione del servizio di raccolta differenziata "Porta a porta" nelle contrade. La progressiva eliminazione dei contenitori stradali di prossimità e l'avvio del servizio dedicato, contribuirà certamente a combattere il continuo abbandono dei rifiuti indifferenziati esposti accanto ai contenitori, come nel caso delle incresciose micro-discariche riscontrate nelle contrade Xirbi e Gibil Gabib (Foro boario) e nella zona industriale, che si formano con intensiva frequenza nonostante le continue rimozioni da parte degli operatori Dusty.

Come concertato con l'Amministrazione comunale di Caltanissetta, Dusty comunica che a decorrere lunedì 24 maggio, saranno eliminati tutti i contenitori stradali di prossimità posizionati nelle contrade Xirbi e Gibil Gabib e nella zona industriale e sarà contestualmente avviato il servizio di raccolta differenziata "Porta a porta" nelle aree limitrofe di seguito indicate: Valle, Massari, Iuculia, Montone, Gibil Gabib, Schunchipane,

Musta, Perciata, Pescazzo, Xirbi, Chiapparia e Borgo Petilia. Per agevolare gli utenti che risiedono nelle contrade e nelle aree limitrofe interessate dall'avvio del servizio "Porta a porta", Dusty effettuerà - nella singola giornata di mercoledì 19 maggio - la consegna a domicilio del kit completo dei contenitori per le utenze domestiche.

Le consegne avverranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza per tutelare la salute

dei residenti e del personale Dusty. Si ricorda comunque, che oltre alla giornata di consegna domiciliare, la

distribuzione dei kit completi è ancora in corso. Pertanto, gli utenti potranno recarsi negli uffici Dusty (Via P. Chinnici - zona industriale), dal lunedì al sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30. L'utente dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria del titolare dell'utenza e dell'ultima bolletta Tari pagata.

COSA COMPRENDE IL KIT DELLA DIFFERENZIATA:

* mastello verde per la raccolta di vetro e metalli;

* sacchi biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico, un

mastello areato e un mastello da esposizione stradale;

* sacchi gialli trasparenti per la raccolta degli imballaggi di

plastica;

* sacchi trasparenti grigi e un mastello (ossia piccolo contenitore)

per la raccolta del rifiuto secco residuo;

* sacchi blu trasparenti per la raccolta dei rifiuti di carta e

cartone.

Agli utenti che risiedono nelle contrade coinvolti dall'estensione del servizio dedicato, si chiede la massima collaborazione soprattutto dal momento in cui saranno rimossi i contenitori stradali presenti.

Prosegue quindi il processo di crescita, cambiamento ed inversione di rotta avviato dal Comune di Caltanissetta in sinergia con Dusty, che contribuirà a sradicare la pessima abitudine dei cittadini di abbandonare i rifiuti lungo le assi viarie che deturpano l'ambiente.



