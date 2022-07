Attualita 49

Raccolta differenziata a Caltanissetta, su 71 controlli rilevate 12 infrazioni

Il positivo risultato che, si sta consolidando, premia l’ambizioso "piano di controllo" dei rifiuti della raccolta "porta a porta

Redazione

Dusty comunica alla cittadinanza che i dati dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale, confermano sempre di più il cambio di tendenza dei cittadini residenti che si dimostrano sempre più attenti e responsabili nel conferimento dei rifiuti. Dal report emesso dagli agenti della Polizia municipale, per la settimana appena trascorsa (dal 18 luglio al 23 luglio 2022), emerge il significativo dato di 59 rifiuti regolari contro i 12 non conformi, su un totale di 71. Il positivo risultato che, si sta consolidando, premia l’ambizioso “piano di controllo” dei rifiuti della raccolta “porta a porta” avviato lo scorso 14 marzo. Gli sforzi compiuti sono soprattutto dei cittadini virtuosi che hanno capito che per avere una città sempre più decorosa, è necessario rispettare le regole ambientali. Gli agenti della Polizia municipale di Caltanissetta, con il supporto degli operatori Dusty, hanno eseguito gli accertamenti nelle vie: Via L. Russo, Via L. Monaco, Via Mulè, C.so Italia, Via del Minatore, Via Xiboli, Via Balate, Via G. Romita. Fino a diversa comunicazione del Comune di Caltanissetta, il piano dei controlli ad opera della Polizia municipale con il supporto degli operatori Dusty proseguirà ancora.



