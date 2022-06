Cronaca 223

Raccolta differenziata a Caltanissetta, su 172 controlli rilevate 46 infrazioni

Ispezioni eseguite dal 30 maggio al 4 giugno: resiste ancora una minoranza che non rispetta le regole

Redazione

I dati dicono che il cambio di passo è avvenuto. I risultati sperati dal Comune di Caltanissetta si stanno ormai stabilizzando, settimana dopo settimana, nonostante la piccola frangia di utenti che ancora non si allinea e che vanifica seppur in parte, il corretto conferimento dei cittadini virtuosi che rispettano le modalità della raccolta differenziata. Dei 172 rifiuti ispezionati nei giorni compresi tra il 30 maggio e il 4 giugno, 126 erano regolari, contri i 46 non conformi. Gli agenti della Polizia municipale di Caltanissetta, con il supporto degli operatori Dusty, hanno eseguito gli accertamenti nelle vie: Rosso di San Secondo, Boccaccio, Foscolo, Carducci, Aretusa, Sallemi, Regia Elena, Piedigrotta, Pulci, Rochester, Panzica, Pisani, Tricomi, Dei Mille, Salvati e Pisacane. Il piano dei controlli ad opera della Polizia municipale coadiuvata dagli operatori Dusty proseguirà ancora, fino a diversa comunicazione del Comune di Caltanissetta.





