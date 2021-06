Attualita 411

Raccolta differenziata a Caltanissetta, dal 5 luglio modifiche al calendario settimanale

In programma punti informativi per supportare i cittadini nelle buone prassi di conferimento

Redazione

21 Giugno 2021 15:54

A partire da lunedì 5 luglio il ritiro della raccolta differenziata nelle zone di Caltanissetta servite dal “porta a porta” subirà alcune importanti modifiche, con l’obiettivo di ridurre la quantità dei rifiuti non differenziati e di conseguenza gli sprechi e le emissioni di CO2. Si tratta di un passaggio molto importante verso un sistema più sostenibile e virtuoso, sia dal punto di vista ambientale che organizzativo, stimolando la cittadinanza verso la corretta separazione dei rifiuti e dunque verso un maggiore recupero di risorse. Novità per utenze domestiche Riguardo alle utenze domestiche, la frazione del secco residuo – cioè i rifiuti non riciclabili – sarà ritirata soltanto una volta a settimana, e non più due volte come in precedenza: per la zona di residenza A la giornata di raccolta sarà il martedì, mentre per la zona B sarà il giovedì. Aumenta invece la frequenza settimanale per il ritiro della frazione organica, da tre a quattro giornate di esposizione: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato per entrambe le zone di residenza.

Novità per utenze non domestiche Le attività commerciali non potranno più conferire la frazione umida nella giornata di domenica, poiché il ritiro avverrà soltanto dal lunedì al sabato. Si aggiunge invece una nuova giornata settimanale per l’esposizione della carta che, in entrambe le zone, sarà ritirata il mercoledì e il sabato. I nuovi calendari di raccolta settimanale saranno distribuiti “porta a porta” nelle zone coperte dal servizio a partire dal 21 giugno, grazie agli operatori Dusty che saranno a disposizione per dubbi o chiarimenti. Per supportare la cittadinanza nel cambiamento del calendario settimanale e fornire informazioni sulle buone prassi di raccolta differenziata Dusty organizzerà dei punti informativi secondo il seguente calendario: 24 giugno / 1 luglio > Piazza Garibaldi (ore 9.00-11.00 e 16.00-18.00); 26 Giugno / 3 Luglio / 10 Luglio > Via Ferdinando I (ore 9.00-11.00); 25 Giugno / 2 Luglio > Piazza Falcone Borsellino (ore 9.00-11.00 e 16.00-18.00); 28 Giugno / 5 Luglio > Piazza Della Repubblica (ore 9.00-11.00 e 16.00-18.00); 29 Giugno / 6 Luglio > Via Filippo Paladini (ore 9.00-11.00 e 16.00-18.00; il 6 luglio solo di pomeriggio); 30 Giugno > Via Napoleone Colajanni (ore 9.00-11.00 e 16.00-18.00).



