Attualita 197

Raccolta di giocattoli a Caltanissetta, tanti i nisseni che hanno aderito all'iniziativa

A lanciare l'iniziativa è stata l'associazione Iside che ha raccolto non solo giocattoli ma anche articoli per la scuola

Redazione

13 Novembre 2021 21:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/raccolta-di-giocattoli-a-caltanissetta-tanti-i-nisseni-che-hanno-aderito-alliniziativa Copia Link Condividi Notizia

L’associazione di promozione sociale ISIDE ha organizzato una raccolta di giocattoli che, dal mese di settembre, ha ricevuto dai vari cittadini nisseni e non solo. L'intenzione era poter fare rivivere la ricorrenza dei morti alle nuove generazioni e, allo stesso tempo, poter donare un sorriso ai bambini indigenti. Sono stati raccolti giocattoli di vario tipo, articoli per neonati (nuovi) e articoli per la scuola (zaini, cancelleria, quaderni, libri per bambini, ecc.). Tra i vari cittadini sensibili a quest’evento, vi sono anche alcune associazioni che si sono prodigate alla donazione, come la Società Dante Alighieri di Caltanissetta e l'Avo di Enna.

La distribuzione è stata fatta nella sede dell'associazione Sant'Agata giorno 11 alle 17.00. Sfortunatamente non si è potuto organizzare un evento pubblico, così come l’associazione ISIDE aveva programmato, a causa del maltempo e della situazione epidemiologica. Ad ogni modo, l’importante è dare una mano alle famiglie indigenti e far rivivere una tradizione che, purtroppo, le nuove generazioni conoscono poco. L’associazione tiene molto a ringraziare l’associazione Sant’Agata per la disponibilità e l’aver accettato con molto piacere questa idea, la società Dante Alighieri, l’Avo di Enna e tutti i cittadini che hanno deciso di dare una seconda possibilità ai giocattoli dei propri bambini. Ne danno notizia Elettra Andolina e Ilaria Longombardo, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione di promozione sociale ISIDE



L'associazione di promozione sociale ISIDE ha organizzato una raccolta di giocattoli che, dal mese di settembre, ha ricevuto dai vari cittadini nisseni e non solo. L'intenzione era poter fare rivivere la ricorrenza dei morti alle nuove generazioni e, allo stesso tempo, poter donare un sorriso ai bambini indigenti. Sono stati raccolti giocattoli di vario tipo, articoli per neonati (nuovi) e articoli per la scuola (zaini, cancelleria, quaderni, libri per bambini, ecc.). Tra i vari cittadini sensibili a quest'evento, vi sono anche alcune associazioni che si sono prodigate alla donazione, come la Società Dante Alighieri di Caltanissetta e l'Avo di Enna. La distribuzione è stata fatta nella sede dell'associazione Sant'Agata giorno 11 alle 17.00. Sfortunatamente non si è potuto organizzare un evento pubblico, così come l'associazione ISIDE aveva programmato, a causa del maltempo e della situazione epidemiologica. Ad ogni modo, l'importante è dare una mano alle famiglie indigenti e far rivivere una tradizione che, purtroppo, le nuove generazioni conoscono poco. L'associazione tiene molto a ringraziare l'associazione Sant'Agata per la disponibilità e l'aver accettato con molto piacere questa idea, la società Dante Alighieri, l'Avo di Enna e tutti i cittadini che hanno deciso di dare una seconda possibilità ai giocattoli dei propri bambini. Ne danno notizia Elettra Andolina e Ilaria Longombardo, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione di promozione sociale ISIDE

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare