Raccolta della frazione indifferenziata nei giorni festivi, a Gela il sindaco firma un'ordinanza

L’ordinanza sindacale scaturisce dalla nota della SRR4 con la quale si comunica la chiusura dell’impianto il 25 Dicembre e il 1° Gennaio

Redazione

Il Sindaco Lucio Greco ha appena firmato un’ordinanza per disciplinare la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti per i giorni festivi del 25 Dicembre e 1° Gennaio 2022. L’ordinanza sindacale scaturisce dalla nota della SRR4 con la quale si comunica la chiusura dell’impianto il 25 Dicembre e il 1° Gennaio 2022 e l’apertura nei giorni successivi, il 26 Dicembre e il 2 Gennaio 2022. Pertanto, la cittadinanza dovrà esporre la frazione indifferenziata nei giorni di sabato 25 dicembre e sabato 1 gennaio dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Con la stessa ordinanza si dà mandato alla TEKRA di spostare il turno di raccolta da sabato 25 a domenica 26 dicembre e da sabato 1° gennaio a domenica 2, per conferire presso la discarica di Timpazzo dalle ore 06:00 alle ore 12:00 dei giorni 26 Dicembre e 2 gennaio 2022.



