Eventi 628

Raccolta Alimentare della Caritas: da Caltanissetta e San Cataldo risposta solidale straordinaria

Sabato 5 giugno la Caritas diocesana di Caltanissetta ha dedicato un'intera giornata alla raccolta alimentare. Tantissimi sono stati i prodotti

Redazione

06 Giugno 2021 09:21

Sabato 5 giugno la Caritas diocesana di Caltanissetta ha dedicato un'intera giornata alla raccolta alimentare. Tantissimi sono stati i prodotti donati all'emporio della solidarietà e le parrocchie partecipanti alla distribuzione dei beni alimentari. Un giorno in cui più di cinquanta volontari distribuiti in dieci supermercati di Caltanissetta e un supermercato di San Cataldo hanno colorato di rosso le città. La risposta solidale delle due città è stata straordinaria, contribuendo a dare un significato diverso al cibo che tutti giorni acquistiamo. Da semplice consumo a gesto d'amore.

I prodotti raccolti serviranno a fare fronte alla situazione di depressione economica che ha colpito la nostra città. L’emporio della solidarietà ormai da anni assiste famiglie in difficoltà nel pieno rispetto della privacy e con un sistema di individuazione dei beneficiari grazie alla collaborazione delle parrocchie della diocesi.



Sabato 5 giugno la Caritas diocesana di Caltanissetta ha dedicato un'intera giornata alla raccolta alimentare. Tantissimi sono stati i prodotti donati all'emporio della solidarietà e le parrocchie partecipanti alla distribuzione dei beni alimentari. Un giorno in cui più di cinquanta volontari distribuiti in dieci supermercati di Caltanissetta e un supermercato di San Cataldo hanno colorato di rosso le città. La risposta solidale delle due città è stata straordinaria, contribuendo a dare un significato diverso al cibo che tutti giorni acquistiamo. Da semplice consumo a gesto d'amore. I prodotti raccolti serviranno a fare fronte alla situazione di depressione economica che ha colpito la nostra città. L'emporio della solidarietà ormai da anni assiste famiglie in difficoltà nel pieno rispetto della privacy e con un sistema di individuazione dei beneficiari grazie alla collaborazione delle parrocchie della diocesi.

Ti potrebbero interessare