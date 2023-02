Cronaca 159

Raccoglie da terra un petardo che esplode, bambino ferito grave a Vittoria

Sono stati i compagni a chiamare i soccorsi. La vittima è stata trasferita prima all’ospedale Guzzardi di Vittoria

Redazione

02 Febbraio 2023 08:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/raccoglie-da-terra-un-petardo-che-esplode-bambino-ferito-grave-a-vittoria Copia Link Condividi Notizia

Rischia di perdere la mano un bambino di 10 anni, residente con la famiglia a Vittoria (Ragusa) che ha raccolto un petardo inesploso che è scoppiato subito dopo. Il bambino era in compagnia di alcuni compagni, questo pomeriggio nelle campagne tra Vittoria ed Acate, quando ha preso da terra quello che gli è sembrato un botto inesploso. Appena pochi istanti dopo il petardo gli è scoppiato in mano. Sono stati i compagni a chiamare i soccorsi. La vittima è stata trasferita prima all’ospedale Guzzardi di Vittoria e quindi in elisoccorso all’ospedale «Cannizzaro» di Catania. Sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.



Rischia di perdere la mano un bambino di 10 anni, residente con la famiglia a Vittoria (Ragusa) che ha raccolto un petardo inesploso che è scoppiato subito dopo. Il bambino era in compagnia di alcuni compagni, questo pomeriggio nelle campagne tra Vittoria ed Acate, quando ha preso da terra quello che gli è sembrato un botto inesploso. Appena pochi istanti dopo il petardo gli è scoppiato in mano. Sono stati i compagni a chiamare i soccorsi. La vittima è stata trasferita prima all'ospedale Guzzardi di Vittoria e quindi in elisoccorso all'ospedale «Cannizzaro» di Catania. Sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare