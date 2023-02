Cronaca 511

Quindicenni violentano una 12enne e filmano tutta scena, arrestati dai carabinieri

Ai due quindicenni di Barcellona viene contestata la violenza sessuale e la diffusione di materiale di pedopornografia minorile

Redazione

15 Febbraio 2023 16:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/quindicenni-violentano-una-12enne-e-filmano-tutta-scena-arrestati-dai-carabinieri Copia Link Condividi Notizia

I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, hanno arrestato due minorenni di 15 anni accusati di aver violentato una minore di 12 anni e di aver filmato la scena con il cellulare. Lo riporta la Gazzetta del Sud. L'episodio sarebbe avvenuto in una piccola frazione di un paese nell'hinterland il 7 dicembre. La ragazzina di 12 anni sarebbe stata costretta a seguire i due adolescenti per poi subire gli abusi. I due sono ai domiciliari. I militari dell'Arma, hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare che è stata emessa - su richiesta della Procura del Tribunale per i minorenni di Messina - dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale, Rosa Calabrò. I due coetanei hanno avuto applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in due diverse comunità alloggio per minori della Sicilia orientale. Ai due quindicenni di Barcellona viene contestata la violenza sessuale e la diffusione di materiale di pedopornografia minorile. I due avrebbero diffuso il video con amici.



I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, hanno arrestato due minorenni di 15 anni accusati di aver violentato una minore di 12 anni e di aver filmato la scena con il cellulare. Lo riporta la Gazzetta del Sud. L'episodio sarebbe avvenuto in una piccola frazione di un paese nell'hinterland il 7 dicembre. La ragazzina di 12 anni sarebbe stata costretta a seguire i due adolescenti per poi subire gli abusi. I due sono ai domiciliari. I militari dell'Arma, hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare che è stata emessa - su richiesta della Procura del Tribunale per i minorenni di Messina - dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale, Rosa Calabrò. I due coetanei hanno avuto applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in due diverse comunità alloggio per minori della Sicilia orientale. Ai due quindicenni di Barcellona viene contestata la violenza sessuale e la diffusione di materiale di pedopornografia minorile. I due avrebbero diffuso il video con amici.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare