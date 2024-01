Attualita 1299

Questura di Caltanissetta, dopo una brillante carriera l'ispettore Alongi va in pensione

Si è contraddistinto in diverse operazioni di polizia giudiziaria per le quali gli sono state conferite ricompense e onorificenze

Redazione

Questa mattina ha cessato il servizio attivo nella Polizia di Stato l’Ispettore Giovanni Alongi. In servizio in Polizia dal 1987, ha iniziato la sua carriera alla Questura di Palermo. Nel 1992 è stato trasferito a Caltanissetta dove ha prestato servizio alla Sezione Volanti del Capoluogo e, dal 1994, ininterrottamente alla Squadra Mobile. Nel corso della sua carriera di investigatore della “sezione reati contro il patrimonio” e, negli ultimi anni, della “sezione narcotici”, si è contraddistinto in diverse operazioni di polizia giudiziaria per le quali gli sono state conferite ricompense e onorificenze. Il Questore Pinuccia Albertina Agnello e il Capo della Mobile, Vice Questore Nino Ciavola, nel rivolgergli un affettuoso ringraziamento, nel corso di una breve cerimonia di saluto svolta in Questura, gli hanno consegnato una targa ricordo.



