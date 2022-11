Questura Caltanissetta, per ottenere il passaporto bisognerà prima registrarsi on line

Attualita 542

Questura Caltanissetta, per ottenere il passaporto bisognerà prima registrarsi on line

L’utente, una volta che si è prenotato online, riceverà dal sistema l’indicazione della data e dell’ora in cui dovrà presentarsi all’URP

Redazione

Da lunedì 21 novembre 2022 le istanze finalizzate ad ottenere il Passaporto Ordinario dovranno essere prenotazione on-line (una istanza per ogni Passaporto) sul sito: passaportonline.poliziadistato.it. Dall’1 marzo 2021, in ottemperanza al D.L. 76/2020 art. 24 co. 4, è possibile registrarsi all'Agenda Passaporti solo ed esclusivamente con la propria «identità digitale», utilizzando i pulsanti “Entra con SPID” ed “Entra con CIE” presenti nella pagina d'accesso. L’utente, una volta che si è prenotato online, riceverà dal sistema l’indicazione della data e dell’ora in cui dovrà presentarsi all’URP della questura di Caltanissetta con la documentazione necessaria per richiedere il rilascio del passaporto.



