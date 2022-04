Attualita 221

Questura Caltanissetta, la scrittrice Buono presenta il libro "Fiabe per Sumy": proventi saranno devoluti ai bimbi ucraini

Sumy è una città dell’Ucraina nord-orientale, capoluogo dell’omonima oblast, nella regione storica della Sloboda Ucraina

Redazione

28 Aprile 2022 14:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/questura-caltanissetta-la-scrittrice-buono-presenta-il-libro-fiabe-per-sumy-proventi-saranno-devoluti-ai-bimbi-ucraini Copia Link Condividi Notizia

Questa mattina nella sala Emanuela Loi della Questura di Caltanissetta la scrittrice e poetessa sancataldese Mariella Buono, alla presenza del Vicario del Questore Gaspare Calafiore, ha presentato il suo ultimo libro “Fiabe per Sumy” ai poliziotti nisseni. Prima della presentazione l’autrice è stata accolta dal Questore Emanuele Ricifari per un breve saluto. I proventi della vendita del volume, pubblicato dall’editore torinese Andrea Busso, saranno devoluti in favore dei bimbi ucraini vittime innocenti della guerra. “Fiabe per Sumy” è una raccolta di sei narrazioni scritte per solidarietà, di stretta attualità, legate ai bambini. Nel volume, in vendita su Amazon, in doppio formato (ebook e paper book), sono presenti anche delle illustrazioni realizzate dagli alunni della scuola primaria Gianni Rodari di Caltanissetta.

Sumy è una città dell’Ucraina nord-orientale, capoluogo dell’omonima oblast, nella regione storica della Sloboda Ucraina. Nel corso della presentazione la scrittrice ha raccontato la brutta avventura accaduta al suo editore Andrea Busso che per 22 giorni, nel mese di febbraio, è rimasto bloccato sotto le bombe a Sumy, città dove vive con la propria famiglia e dove ha realizzato un progetto imprenditoriale legato alla valorizzazione del Made in Italy.



Questa mattina nella sala Emanuela Loi della Questura di Caltanissetta la scrittrice e poetessa sancataldese Mariella Buono, alla presenza del Vicario del Questore Gaspare Calafiore, ha presentato il suo ultimo libro "Fiabe per Sumy" ai poliziotti nisseni. Prima della presentazione l'autrice è stata accolta dal Questore Emanuele Ricifari per un breve saluto. I proventi della vendita del volume, pubblicato dall'editore torinese Andrea Busso, saranno devoluti in favore dei bimbi ucraini vittime innocenti della guerra. "Fiabe per Sumy" è una raccolta di sei narrazioni scritte per solidarietà, di stretta attualità, legate ai bambini. Nel volume, in vendita su Amazon, in doppio formato (ebook e paper book), sono presenti anche delle illustrazioni realizzate dagli alunni della scuola primaria Gianni Rodari di Caltanissetta. Sumy è una città dell'Ucraina nord-orientale, capoluogo dell'omonima oblast, nella regione storica della Sloboda Ucraina. Nel corso della presentazione la scrittrice ha raccontato la brutta avventura accaduta al suo editore Andrea Busso che per 22 giorni, nel mese di febbraio, è rimasto bloccato sotto le bombe a Sumy, città dove vive con la propria famiglia e dove ha realizzato un progetto imprenditoriale legato alla valorizzazione del Made in Italy.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare