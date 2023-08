Attualita 173

Questura Caltanissetta, calendario della Polizia di Stato: entro il 18 settembre è possibile prenotare l’edizione 2024

I soldi saranno destinati al progetto Unicef-Nigeria. L'edizione affidata al fotografo Massimo Sestini

Redazione

Anche quest'anno il Dipartimento della Pubblica Sicurezza procederà alla vendita, a scopo benefico, dell'edizione 2024 del calendario della Polizia di Stato. Il costo è rimasto invariato: 8 euro per il calendario da parete e 6 euro per quello da tavolo. Il ricavato sarà destinato al Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus che finanzierà il progetto "Nigeria-Per un bambino e bambina un futuro". Il calendario della Polizia di Stato 2024 valorizzerà, attraverso gli scatti fotografici, le attività operative delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Questa edizione è stata affidata al fotografo Massimo Sestini, vincitore nel 2015 del prestigioso premio World Press Photo.

I cittadini che desiderano prenotare il calendario potranno farlo effettuando il versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a "Comitato Italiano per l'Unicef'. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale "Calendario della Polizia di Stato 2024 per il progetto Unicef Nigeria-Per ogni bambino e bambina: un futuro". È indispensabile che il bollettino contenga tali informazioni. La ricevuta del pagamento dovrà essere presentata entro il 18 settembre 2023 all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura (https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d15ac9952086049), anche per email all'indirizzo dipps122.00I0@pecps.poliziadistato.it. Sarà cura dell'U.R.P. avvisare tutti gli interessati per il ritiro del materiale prenotato presso la Questura di Caltanissetta, nel momento in cui ne verrà acquisita la disponibilità.



